Джикия прокомментировал гол Соболева в ворота «Зенита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал гол нападающего «красно-белых Александра Соболева» в ворота «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).

«Хорошо принял, развернулся, забил. Хороший гол», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету 25-летнего Соболева два гола и четыре результативные передачи в 10 проведённых матчах за «Спартак». После восьми туров москвичи набрали 16 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.

Свою следующую встречу «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова». Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.