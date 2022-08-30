Зиньковский рассказал, как его не взяли в «Спартак» из-за низкого роста

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о переходе в московский клуб из «Крыльев Советов» нынешним летом.

26-летний футболист признался, что почувствовал радость, узнав об интересе со стороны «красно-белых», которые в детстве отказались его принимать в свою академию из-за низкого роста.

«Получилось особенная история — с учётом того, что мой дедушка был болельщиком «Спартака». Мы были в Москве и узнавали про просмотры в ведущих академиях. В один из дней приехали в «Спартак», отец спрашивал про возможность просмотра. На меня посмотрели и сразу сказали: «Ниже 170 сантиметров не рассматриваем», — цитирует Зиньковского официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом.