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Зиньковский рассказал, как его не взяли в «Спартак» из-за низкого роста

 
30 Августа 2022 • 14:08 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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04.09 15:00

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о переходе в московский клуб из «Крыльев Советов» нынешним летом.

26-летний футболист признался, что почувствовал радость, узнав об интересе со стороны «красно-белых», которые в детстве отказались его принимать в свою академию из-за низкого роста.  

«Получилось особенная история — с учётом того, что мой дедушка был болельщиком «Спартака». Мы были в Москве и узнавали про просмотры в ведущих академиях. В один из дней приехали в «Спартак», отец спрашивал про возможность просмотра. На меня посмотрели и сразу сказали: «Ниже 170 сантиметров не рассматриваем», — цитирует Зиньковского официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский
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