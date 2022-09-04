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Зайнутдинов: «После первого тайма была установка, что надо дожимать, играть агрессивнее»

 
04 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - ЦСКА (0:1) Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего удалось добиться такой непростой победы? Когда было территориальное преимущество, но непросто было забить этот мяч, и было неясно, чем закончится этот матч.

- Да, вы правы, честно говоря, очень тяжелая была игра, особенно первые 30 минут. Они очень сильно прессинговали, владели мячом. Самое главное, что мы забили со стандарта и набрали три очка. Очень тяжелая игра.

- Пришлось перестраиваться на тяжелую погоду после жаркого лета. Насколько это повлияло на игру? То, что был дождь, сказали ли как-то на рисунке матча?

- Я думаю, наоборот, это была футбольная погода. Да и в Москве было холодно в последние дни, так что это никак не помешало. Может быть, даже погода помогла.

- Показалось, что замены тоже сыграли свою роль. После того, как обе команды сделали замены, ЦСКА сумел добавить. Так ли это? С чем связано, что в концовке именно «армейцы» смогли сыграть агрессивнее?

- Я думаю, после первого тайма была установка, что надо дожимать, играть агрессивнее. Замены, конечно же, усилили. Вышли свежие силы и помогли нам.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
Идет 32 минута Локомотив Москва 0:1 Ахмат 2.30 3.45 3.10
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