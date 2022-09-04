Гришин: «Можно было и крупнее выиграть»

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». Бывший полузащитник армейцев Александр Гришин считает, что фаворит мог бы и покрупнее выиграть, а счет не отражает того доминирования, которое было у клуба.

- Очень хорошая игра со стороны армейцев, особенно во втором тайме. Мне кажется, что счет должен был быть другим и ЦСКА мог обыгрывать «Крылья» крупнее. ЦСКА был на голову сильнее «Крыльев», - цитирует Гришина Metaratings.ru.

Свой следующий матч в рамках девятого тура чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА проведет 10 сентября дома против «Краснодара».