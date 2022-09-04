Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов посетовал на реализацию

 
04 Сентября 2022 • 18:54 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

ЦСКА в воскресенье отпраздновал первую с марта гостевую победу в чемпионате России. Команда Владимира Федотова обыграла «Крылья Советов» со счётом 1:0. После игры наставник «армейцев» дал комментарий.

По словам Федотова, в начале игры лучше действовали самарцы, которые пользовались свободными зонами. При этом тренер ЦСКА отметил, что реальных моментов у соперника не было.

«Во втором тайме убрали эти моменты, стали лучше комбинировать. Были компактны и в атаке, и в обороне, не позволили использовать сильные качества молодой команды в игре на пространстве. В очередной раз хочется посетовать на реализацию голевых моментов», - высказался Федотов, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

Отметим, что единственный гол ЦСКА забил после стандартного положения – на подачу с углового откликнулся защитник Игорь Дивеев.

Теперь ЦСКА будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Он пройдёт в субботу, 10 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» проиграл «Ахмату» дома в третий раз подряд
19:46 · Россия. Премьер-лига
​Юран анонсировал своё назначение в клубе РПЛ
19:41 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «По судейству можно сказать многое, но лучше обойти эту сторону»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Симонян пожелал «Спартаку» удачи
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Данни на русском спрогнозировал счёт матча «Спартак» - «Зенит» видео
19:34 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Можно было и крупнее выиграть»
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Чалову жаль, что Захарян не уехал в «Челси»
19:23 · Россия. Премьер-лига
«Все билеты проданы» - стало известно, сколько будет болельщиков на матче «Спартака» с «Зенитом»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Как Садулаев забивал «Локомотиву» - видео видео
19:15 · Россия. Премьер-лига
​Федотов объяснил раннюю замену Карраскаля
19:08 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Игра ЦСКА оставила двоякое впечатление»
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» взяли автографы у Клаудиньо
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» в меньшинстве забил «Локомотиву», гол-шедевр на счету Садулаева
19:02 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» и «Балтика» не порадовали голами в матче лидеров
18:56 · Россия. Первая лига
«Велес» выбрался из зоны вылета благодаря второй победе кряду
Все новости
Рекомендуем