Федотов посетовал на реализацию

ЦСКА в воскресенье отпраздновал первую с марта гостевую победу в чемпионате России. Команда Владимира Федотова обыграла «Крылья Советов» со счётом 1:0. После игры наставник «армейцев» дал комментарий.

По словам Федотова, в начале игры лучше действовали самарцы, которые пользовались свободными зонами. При этом тренер ЦСКА отметил, что реальных моментов у соперника не было.

«Во втором тайме убрали эти моменты, стали лучше комбинировать. Были компактны и в атаке, и в обороне, не позволили использовать сильные качества молодой команды в игре на пространстве. В очередной раз хочется посетовать на реализацию голевых моментов», - высказался Федотов, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

Отметим, что единственный гол ЦСКА забил после стандартного положения – на подачу с углового откликнулся защитник Игорь Дивеев.

Теперь ЦСКА будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Он пройдёт в субботу, 10 сентября.