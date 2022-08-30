Мойзес – о ничьей с «Ростовом»: «Это очко поможет ЦСКА по ходу чемпионата»

Защитник московского ЦСКА Мойзес отреагировал на результат последнего матча своей команды против «Ростова». Напомним, что «армейцы» не смогли добыть три очка, сыграв вничью со счётом 0:0.

«Матч был тяжелый, складывался очень непросто, к сожалению, мы не смогли забить, но сделали шаг вперед. Это очко нам очень поможет по ходу чемпионата», – заявил Мойзес в интервью официальному сайту ЦСКА.

После 7 туров «армейцы» располагаются на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги с 14 очками – столько же в активе у «Краснодара». Впереди ЦСКА идут «Спартак» и «Зенит».