Агент Карраскаля: «Единственной командой РПЛ, заинтересованной в Хорхе, был ЦСКА»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, раскрыл подробности перехода своего клиента в московский клуб. Ранее появлялась информация, что колумбийский хавбек за 1,3 миллиона евро мог пополнить ряды «Спартака».

«Единственной командой России, заинтересованной в Хорхе за последние два года, был ЦСКА. И Карраскаль никогда не стоил 1,3 млн», – сказал Родригес в интервью Sport 24.

В первых 7 турах Российской премьер-лиги Карраскаль отметился 4 голами и одной результативной передачей. Игрок присоединился к «армейцам» зимой 2022 года за 6 миллионов евро из аргентинского «Ривер Плейта».