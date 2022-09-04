​Бывший арбитр Федотов нашёл судейскую ошибку против ЦСКА

Игорь Федотов, который в своё время работал футбольным арбитром, нашёл судейскую ошибку в матче Премьер-лиги «Крылья Советов» - ЦСКА. Речь идёт о моменте в штрафной площади самарцев, когда арбитр не назначил пенальти в пользу «армейцев» за действия Гленна Бейли.

По мнению Федотова, арбитр Артём Любимов должен был усмотреть фол со стороны Бейли против Мойзеса и указать на одиннадцатиметровую отметку.

«Игрок «Крыльев» мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался – стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая, он понимает, что это контакт, и только потом сгибает ногу. Времени убрать ногу у него было предостаточно», - высказался Федотов, чьи слова приводит «Чемпионат».

По завершению тура эпизод наверняка будет разобран экспертно-судейской комиссией Российского футбольного союза.