​В ЦСКА рассказали об игроках с проблемами со здоровьем

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов по обыкновению перед матчем команды рассказал о футболистах, которые испытывают проблемы со здоровьем.

«У нас три игрока занимаются по индивидуальной программе. Антон Заболотный должен в среду приступить к тренировкам, но ещё не в общей группе – со всеми, но без контактов. Если всё будет хорошо, он вернётся в общую группу в ближайшие две недели. Егор Ушаков и Георгий Щенников сегодня начали хорошо работать на поле. Если всё пойдёт по плану, они вернутся в общую группу через 7-10 дней», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Следить за развитием событий на футбольном поле в Самаре можно в текстовой трансляции. Не пропустите!