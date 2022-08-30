Агент Карраскаля опроверг слухи о том, что колумбиец мог стать игроком «Спартака»

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля опроверг информацию о том, что его клиент когда-то мог перейти в московский «Спартак».

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что лично забраковал переход колумбийца в «Спартак».

«Хорхе когда-то мог перейти в «Спартак»? Это неправда», — приводит слова Родригеса Sport24.

Напомним, Карраскаль перешёл в ЦСКА из «Ривер Плейта» в январе нынешнего года на правах аренды, однако позже московский клуб выкупил футболиста за 6 миллионов евро. Всего в составе «армейцев» полузащитник провёл 20 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 4 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.