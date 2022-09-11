Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «армейцев» над «Краснодаром» (4:1).

«Я считаю, что мы сыграли хорошо против «Краснодара». У них очень хорошая команда, и мы знали об этом. Когда игра началась, мы заняли уверенные позиции. Мы играли дома, играли уверенно. Я считаю, что мы контролировали игру, и в первом тайме нам уже удалось дважды забить.

Готовы ли мы к конкуренции с «Зенитом»? Да, мы готовы. У нас по любому очень хорошая команда. Мы верим в себя и будем работать тяжело, чтобы занять лидирующую позицию в чемпионате», - сказал Медина.

Напомним, что разгром «Краснодара» позволил ЦСКА настичь «Зенит» на первом месте. У команд по 20 очков.