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Медина: «Мы готовы к конкуренции с «Зенитом» эксклюзив

 
11 Сентября 2022 • 13:37 Комментировать (6)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «армейцев» над «Краснодаром» (4:1).

«Я считаю, что мы сыграли хорошо против «Краснодара». У них очень хорошая команда, и мы знали об этом. Когда игра началась, мы заняли уверенные позиции. Мы играли дома, играли уверенно. Я считаю, что мы контролировали игру, и в первом тайме нам уже удалось дважды забить.

Готовы ли мы к конкуренции с «Зенитом»? Да, мы готовы. У нас по любому очень хорошая команда. Мы верим в себя и будем работать тяжело, чтобы занять лидирующую позицию в чемпионате», - сказал Медина.

Напомним, что разгром «Краснодара» позволил ЦСКА настичь «Зенит» на первом месте. У команд по 20 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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wild cat
11 Сентября 2022 в 13:56
ай..ну вот ышо адин с шашкай на гало на бранипоизд кидаитца...)) давича адни тожа питаками свиркали и хвастами крючком крутили..таперича ихних хрюканий дажы чо та ни слышна...)) куда ани запрапастилися...)) апеть пат карытам спряталися...))
ингерман
11 Сентября 2022 в 14:07
ай бро нонче оне шипка голосистымя стали.. )))
wild cat
11 Сентября 2022 в 14:11
ай..бро..наверная этим мулам капыты новыми патковами цыганскими паткавали...)) паэтаму ани сибя мустангами пачуствавали..))
ингерман
11 Сентября 2022 в 14:19
ай бро то нашы цыганския пацковы из фанеры выпилинныя.. правда подохнале мы им их как серебряные.. эйнананэй! )))
wild cat
11 Сентября 2022 в 14:21
ай..дык вот пачиму их штырит...)) ну ладна пущай скочут па прериям пака сирибро ни слезит...))
ингерман
11 Сентября 2022 в 13:40
ай с такем судействам мона и на лч замахнуца.. А-ха-ха-ха! )))
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