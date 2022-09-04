​ЦСКА победил на выезде в РПЛ впервые за полгода

В воскресенье ЦСКА порадовал армию своих болельщиков. Команда Владимира Федотова обыграла на выезде «Крылья Советов» благодаря голу Игоря Дивеева – защитник точно пробил головой после подачи с углового.

ЦСКА удалось победить в Премьер-лиге на выезде впервые почти за полгода. В прошлый раз «армейцы» набирали три очка на поле соперника ещё 12 марта, когда они переиграли «Локомотив» (2:1).

До воскресной игры с «Крыльями Советов» ЦСКА имел серию из семи гостевых матчей чемпионата России без побед (3 ничьи, 4 поражения).

Следующий матч РПЛ ЦСКА проведёт дома – против «Краснодара» 10 сентября.