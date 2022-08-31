Роша — о переходе в ЦСКА: «Мне выпал огромный шанс в карьере»

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша высказался о своём переходе в ЦСКА.

Ранее агент игрока Игорь Кампеделли подтвердил договорённость португальского клуба с «армейцами» по переходу своего футболиста.

«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщён возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА», — цитирует Рошу Sport24.

Однако 27-летний бразилец не стал скрывать того факта, что его пугают российские морозы, так как в Португалии круглый год жарко.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Портимоненсе» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.