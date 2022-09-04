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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зотов прокомментировал поражение от ЦСКА

 
04 Сентября 2022 • 20:22 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». Своим мнением о причинах поражения поделился защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов, который считает, что на результате сказался недостаток сил.

- В первом тайме играли очень хорошо. Во втором тайме, к сожалению, маленько подсели. Сказалось, что за неделю эта игра была третьей, - цитирует Зотова Rusfootball.info.

Свой следующий матч в рамках девятого тура чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА проведет 10 сентября дома против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Георгий Зотов
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