ЦСКА зарегистрировал Рошу на сезон РПЛ

ЦСКА внёс в заявку своего новичка Виллиана Рошу на сезон Российской премьер-лиги. Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте РПЛ.

Напомним, что бразильский защитник перебрался в стан «армейцев» из португальского «Портимоненсе» за два миллиона евро. Футболист может сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне полузащиты.

27-летний Виллиан Роша является воспитанником «Фламенго». В ЦСКА футболист взял футболку под номером 4.

Дебют бразильца может состояться уже в воскресенье, когда «армейцы» отправятся на выезд в Самару на матч против «Крыльев Советов».