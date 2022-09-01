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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин рассказал, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне РПЛ

 
01 Сентября 2022 • 10:40 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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04.09 15:00

Хавбек столичного ЦСКА Максим Мухин высказался о шансах своей команды побороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По итогам семи туров «армейцы» набрали 14 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.

«ЦСКА выдал отличный старт. Где-то потеряли очки, конечно, очень жаль. В этом году за место в тройке точно будем бороться», - цитирует футболиста ТАСС.

Ближайший поединок московская команда проведет против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 сентября. Начало – 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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vbishevcky
01 Сентября 2022 в 11:33
Парень реалист, хотя бы не верещит, как многие спартаковцы , о претензиях на чемпионство после 2-3 побед.
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