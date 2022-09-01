Мухин рассказал, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Хавбек столичного ЦСКА Максим Мухин высказался о шансах своей команды побороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По итогам семи туров «армейцы» набрали 14 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.

«ЦСКА выдал отличный старт. Где-то потеряли очки, конечно, очень жаль. В этом году за место в тройке точно будем бороться», - цитирует футболиста ТАСС.

Ближайший поединок московская команда проведет против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 сентября. Начало – 15:00 по московскому времени.