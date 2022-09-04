Пономарёв похвалил ЦСКА

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». Бывший игрок московского клуба Владимир Пономарев считает успех армейцев заслуженным.

- ЦСКА очень вяло провел первый тайм, а во втором «Крылья» сильно подустали, и армейцы этим воспользовались. Гости могли и больше забить, но все равно одержали достойную победу, - заявил Пономарев в эфире телеканала Матч ТВ.

Свой следующий матч в рамках девятого тура чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА проведет 10 сентября дома против «Краснодара».