​ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Воскресную часть восьмого тура чемпионата России откроет матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Крылья Советов» - ЦСКА прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом противостояния во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы ЦСКА гарантированно улучшит своё турнирное положение, поскольку «Спартак» и «Зенит» в этом туре проведут очный матч.