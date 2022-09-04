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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

 
04 Сентября 2022 • 13:46 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.65 2 2.25
Через 0 ч. 25 мин.

Воскресную часть восьмого тура чемпионата России откроет матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Крылья Советов» - ЦСКА прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом противостояния во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы ЦСКА гарантированно улучшит своё турнирное положение, поскольку «Спартак» и «Зенит» в этом туре проведут очный матч.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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04.09  15:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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