Гурцкая рассказал о сорвавшемся переходе Карраскаля в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о сорвавшемся переходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Спартак» за 1,3 миллиона евро.

Напомним, что с января нынешнего года Карраскаль защищает цвета ЦСКА. Футболист перешёл из «Ривер Плейта» за 6 миллионов евро. Всего в составе «армейцев» колумбиец провёл 20 матчей, отметившись в них пятью голами и тремя результативными передачами.

«Игорь Корнеев пришёл ко мне в офис с большой папкой бумаг и показал, что я лично отказался от Карраскаля за 1 миллион 300 тысяч евро.

Он мог перейти в «Спартак». Я сказал: «Карраскаль? Это что там за смешной игрок? Я его даже изучать не стал. Я думал: как игрока из «Карпат» вообще взять в «Спартак»?!» — рассказал Гурцкая в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».