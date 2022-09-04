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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хусаинов оценил работу арбитров в матче «Крыльев» с ЦСКА

 
04 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». В конце первого тайма армейцы претендовали на пенальти после столкновения защитника самарцев Гленна Бэйла с игроком ЦСКА Мойзесом.

Ситуацию прокомментировал бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, который оценил действия судьи как правильные.

- Бейл влетел в Мойзеса после того, как сыграл в мяч. А бразилец‑то зачем ногу оставлял? Это не то что не пенальти, это даже не нарушение. Мойзес опаздывал, он в мяч не играл, специально подставлялся под удар, - заявил Хусаинов в эфире телеканала Матч ТВ. 

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ЦСКА Москва Крылья Советов
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
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