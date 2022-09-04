Хусаинов оценил работу арбитров в матче «Крыльев» с ЦСКА

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». В конце первого тайма армейцы претендовали на пенальти после столкновения защитника самарцев Гленна Бэйла с игроком ЦСКА Мойзесом.

Ситуацию прокомментировал бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, который оценил действия судьи как правильные.

- Бейл влетел в Мойзеса после того, как сыграл в мяч. А бразилец‑то зачем ногу оставлял? Это не то что не пенальти, это даже не нарушение. Мойзес опаздывал, он в мяч не играл, специально подставлялся под удар, - заявил Хусаинов в эфире телеканала Матч ТВ.