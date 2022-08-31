Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивно интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих впечатлениях от кубкового матча с «Крыльями Советов».

- Игра «Спартака» в кубковом матче не разочаровала – всего один забитый мяч?

- «Нет, не разочаровала. Главное, что команда потом стала двигаться вперёд. Другим игрокам дали шансы себя проявить. Есть ребята, которые могут заменить основных футболистов. Это важно для «Спартака».

- Сама игра была вялой, особенно в первом тайме. Это из-за не сыгранности?

- «Первый тайм получился разведывательный. «Крылья Советов» играли в оборонительный футбол, а «Спартак» контролировал мяч. Во втором тайме мы увидели много атак, интересных передач. Абаскаль, видимо, сказал в перерыве, что его не устраивает такой сценарий, что надо взвинтить темп и максимально быстро доводить дело до атаки. Этот перерыв пошел на пользу его команде».

- Матч напоминал товарищескую игру. Учитывая формат турнира, можно ли рассматривать игру как тренировочную перед «Зенитом»?

- «Мне не напомнил. Просто многие так относятся к Кубку России. Эта игра дала пищу для размышления. Тренер увидел новых футболистов, какие-то новые сочетания и связки».

- Единственный мяч забил дебютант Павел Мелёшин – сын известного спартаковца. Он играл только в ЮФЛ, даже за «Спаратк-2» не провел ни одного матча, но забивал много. Какими видите перспективы парня?

- «Хочу поздравить Алексея Мелёшина. Приятно, когда сын дебютирует и забивает. Папа переживал на трибуне. Такое событие дорогого стоит. После матча тренер обратит на Павла внимание, даст ему шанс. А это очень важно для парня и его становления. С приходом нового тренера, в команде появляются новые ребята и никому не надо обижаться, если не проходит в состав. Надо доказывать, а не копаться внутри себя. Всем игрокам надо радоваться, что они находятся в такой команде и работать на максимуме. Так что перспективы у Павла вижу, но матчи чемпионата - это немного другое».

- Формат турнира позволяет включать в состав молодежь, потому что есть право на осечку. Ждете новые лица в кубковых играх?

- «Поэтому в основы и добавляют молодых ребят. Тренер, даже понимая какие-то рискованные моменты, может позволить себе маневрировать. Это важный момент».

- Соболев не забил пенальти. Что у него не получилось?

- «Здорово сыграл вратарь. Соболев бил хорошо, но голкипер его переиграл. Так тоже бывает. Ничего страшного не произошло».

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- Почему «Спартак» в последних матчах неубедителен на стандартах? Это проблема?

- «Это стечение обстоятельств. Часто что-то не получается. У других команд наоборот голы забиваются за счет стандартов. Не вижу в этом проблемы. Уверен, что тренерский штаб работает над этим. Сегодня нет такой команды, которая реализовывала бы хотя бы процентов шестьдесят своих стандартов».

- Впервые после тяжёлой травмы вышел Маслов. У него не было очевидных ошибок. Как оцените его игру?

- «Мы видели, что он немного боялся, но у него еще идет период адаптации после травмы. Главное, что вышел и сыграл».

- Впереди матч с «Зенитом». Лидерам дали отдохнуть. Что думаете о предстоящей игре?

- «Будет бой. Каждая из команд будет проявлять свои козыри. Соперники подходят к матчу в одинаковом состоянии, и показать шикарный футбол может любая из команд. «Спартак» играет дома и должен переломить ситуацию с поражениями от «Зенита».