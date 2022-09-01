Зделар высказался о борьбе ЦСКА за чемпионский титул

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос журналистов о борьбе «армейского» клуба за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не нужно сейчас говорить громких слов. Наша задача - выигрывать, много работать, и все будет хорошо. Мы готовы к этому», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

После семи проведенных туров ЦСКА набрал 14 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий поединок в чемпионате «армейцы» проведут на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября.