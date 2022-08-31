​Пиняев сообщил о возвращении в общую группу

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в социальных сетях сообщил радостную новость – он прошёл реабилитацию и вернулся в общую группу «Крыльев Советов».

«Я полностью завершил свою реабилитацию и вернулся в общую группу к команде. Путь был нелёгкий, но могу сказать точно, что травма сделала меня лучше и сильнее», - написал Пиняев.

Футболист отметил, что хочет как можно скорее выйти на поле и радовать болельщиков. Пиняев пригласил фанатов на ближайший матч РПЛ против ЦСКА, который пройдёт 4 сентября.

Напомним, что Сергей Пиняев на одной из июльских тренировок почувствовал недомогание. Игрок прошёл обследование, в ходе которого у него выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.