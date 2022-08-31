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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пиняев сообщил о возвращении в общую группу

 
31 Августа 2022 • 15:54 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 3.00 X 3.60 2 2.25
04.09 15:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в социальных сетях сообщил радостную новость – он прошёл реабилитацию и вернулся в общую группу «Крыльев Советов».

«Я полностью завершил свою реабилитацию и вернулся в общую группу к команде. Путь был нелёгкий, но могу сказать точно, что травма сделала меня лучше и сильнее», - написал Пиняев.

Футболист отметил, что хочет как можно скорее выйти на поле и радовать болельщиков. Пиняев пригласил фанатов на ближайший матч РПЛ против ЦСКА, который пройдёт 4 сентября.

Напомним, что Сергей Пиняев на одной из июльских тренировок почувствовал недомогание. Игрок прошёл обследование, в ходе которого у него выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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