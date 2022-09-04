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Осинькин оценил форму Пиняева и Зотова

 
04 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать
Крылья Советов
0:0
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.65 2 2.25
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- «Крылья» снова с тремя центральными защитниками. Можно ли сказать, что в пользу этой схемы вами сделан выбор надолго?

- Давайте сейчас просто поговорим о том, что сейчас именно, в данный момент то количество игроков, которое у нас в обойме, нам подсказывает, что это будет пока лучший для нас вариант игры. Тем более, что если оттолкнуться от последней календарной игры, в игре в Грозном мы сыграли достаточно хорошо и уверенно, поэтому на сегодняшний день мы решили ничего не менять.

- Появляются больше человек в заявке. Насколько готов Пиняев, который возвращается в обойму, и Зотов, который также появляется сегодня на скамейке?

- Зотов уже сыграл практически полностью сыграл матч со «Спартаком» на Кубок. Поэтому он уже готов играть. Пиняев пока готов только выходить со скамейки, он хорошо прямо выглядит на тренировках, но все-таки это пока не официальные игры. Готовность его может проверить только игра. Но также еще у нас в шаге какие-то футболисты, которые у нас не играли, например, Чиркович там.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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Идет 55 минута Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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