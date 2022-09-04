ЦСКА всё же забил в Самаре, Дивеев может принести победу «армейцам»

В первом воскресном матче Премьер-лиги «Крылья Советов» принимают ЦСКА. На протяжении 80 минут команды не могли открыть счёт. В итоге «армейцам» удалось добиться желаемого после подачи углового с правого фланга. Игорь Дивеев здорово сыграл на острие и переправил мяч в сетку. Счет стал 1:0.

«Армейцы» могут впервые в этом чемпионате добиться выездной победы. На эту минуту самарцы с 9 очками остаются на восьмой позиции в таблице, а команда Владимира Федотова настигает лидеров, «Зенит» и «Краснодар», набирая 17 пунктов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.