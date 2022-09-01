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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» поборется с «Зенитом» за молодого игрока «Сочи»

 
01 Сентября 2022 • 12:30 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
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03.09 18:30

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, в настоящий момент выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «бело-голубых» уже обсудило с агентом футболиста его возможный переход.

Ранее сообщалось, что интерес к Коваленко проявляет «Зенит», однако позже генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в составе самарской команды семь матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.   

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Динамо Москва Сочи Трансферы футбола - лето 2022 Александр Коваленко
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КРАСНОДАР СОЧИ
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