В «Бешикташе» исключили возможность перехода Монтеро в ЦСКА

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби прокомментировал слухи о возможном переходе 23-летнего полузащитника Франсиско Монтеро в ЦСКА.

«Да, мы действительно хотим отдать Франсиско Монтеро в аренду. Но он не уедет в Россию. Он будет отдан турецкому клубу», — цитирует президента «Бешикташа» «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 23-летнего испанца с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе своей команды 25 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.