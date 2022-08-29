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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Роши: «Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА»

 
29 Августа 2022 • 10:00 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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04.09 15:00

Переход защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши в московский ЦСКА близится к завершению. Представитель бразильца Леонардо Сауэя раскрыл информацию о том, когда 27-летний футболист прибудет в столицу России для подписания трёхлетнего контракта с «армейцами».

«Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА», – сказал Сауэя в короткой беседе со Sport 24.

Напомним, что Виллиан Роша выступал в Европе только в чемпионате Португалии. Немецкий портал «Трансфермаркет» оценивает стоимость футболиста в полтора миллиона евро. Универсальность Роши позволяет ему сыграть как в центре защиты, так и на позиции опорного хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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