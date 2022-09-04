​Пиняев вернулся на поле после перенесённого пневмоторакса

Сергей Пиняев вышел на замену в воскресном матче «Крыльев Советов» против ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России. Пиняев появился на поле в средине второй половины игры.

В прошлый раз Сергей Пиняев играл ещё в средине июля. Затем у полузащитника диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс после ощущения недомогания на тренировке. С тех пор футболист проходил лечение и восстанавливался.

Следить за развитием событий в матче между «Крыльями Советов» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что осенью Сергею Пиняеву исполнится 18 лет.