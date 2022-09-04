​Пиняев вернулся в заявку «Крыльев Советов», тренер высказался о его состоянии

Сергей Пиняев в этом чемпионате России отыграл только один матч. В средине июля хавбек «Крыльев Советов» был госпитализирован из-за спонтанного левостороннего пневмоторакса. После шести пропущенных матчей Пиняев, наконец, вернулся в заявку – матч с ЦСКА он начинает на скамейке для запасных.

Рулевой «крылышек» Игорь Осинькин дал комментарий по поводу состояния Пиняева.

«Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», - высказался Осинькин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Следить за матчем между «Крыльями Советов» и ЦСКА можно будет в текстовой трансляции. Старт – в 15:00.