Бубнов дал прогноз на точный счёт матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Экс-защитник сборной СССР, а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился прогнозом на матч восьмого тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА.

«1:2. ЦСКА обязательно нужна победа, чтобы не отставать от лидеров. «Армейцы» окажутся сильнее, но просто так победу им никто не отдаст», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч пройдет на стадионе в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.