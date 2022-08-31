В «Болонье» опровергли интерес к Дивееву

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

Ранее футбольный агент Олег Ерёмин сообщил, что помимо «Болоньи», интерес к Дивееву также проявлял и «Наполи».

«Действительно ли были переговоры по переходу Дивеева? Нет, это неправда», — приводит слова Сартори «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Дивеева с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока сборной России в 6 миллионов евро.

За «армейцев» защитник выступает с лета 2019 года. Всего в составе ЦСКА Дивеев провёл 113 матчей, забив в них девять голов и отдав четыре результативные передачи.