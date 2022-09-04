​Федотов объяснил раннюю замену Карраскаля

В восьмом туре Российской премьер-лиги ЦСКА минимально переиграл «Крылья Советов». Атакующий полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль был заменён уже на 54-й минуте встречи. Наставник «армейцев» Владимир Федотов объяснил своё решение снять футболиста с игры на старте второго тайма.

«Замена произошла после жёлтой карточки на ровном месте, она не была обоснована. Мы увидели эту неровность у Хорхе в связи с тем, что многое не получалось. Это одна из проблем, что вверху мы цепляли мало мячей. А те, кто цеплял, быстро терял», - высказался Федотов, слова которого приведены на официальном сайте ЦСКА.

Отметим, что победу ЦСКА принёс гол защитника Игоря Дивеева. Он точно пробил головой после подачи с углового справа.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт 10 сентября. Команда Владимира Федотова будет играть против «Краснодара» на своём поле.