Федотов объяснил отсутствие Мухина и Облякова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня Обляков и Мухин вне стартового состава. Прокомментируйте, в чем причина? Насколько полноценно сейчас готова команда их заменить?

- Это наш выбор, какая причина? Отталкивались от проведенной кубковой игры. Нужны были свежие силы, поэтому они сегодня выходят не с первых минут.

- Причина не в травмах? Они все здоровы, просто ротация?

- Да, совершенно верно, причина в ротации.

- ЦСКА очень уверенно играет дома. Но пока не было побед на выезде у команды. В этом есть какая-то закономерность? Искали ли вы причины? Или так просто складываются обстоятельства, и вы на это не обращали внимание при подготовке?

- Внимание обращаем на всё, мелочей нет. Понимаем прекрасно, наверное, это в области психологии, поэтому сегодня есть хорошая возможность эту традицию… Был кубковый матч, и мы забыли про него, была одержана победа, поэтому немножко опоздали.