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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов объяснил отсутствие Мухина и Облякова

 
04 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать
Крылья Советов
0:0
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.65 2 2.25
2-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня Обляков и Мухин вне стартового состава. Прокомментируйте, в чем причина? Насколько полноценно сейчас готова команда их заменить?

- Это наш выбор, какая причина? Отталкивались от проведенной кубковой игры. Нужны были свежие силы, поэтому они сегодня выходят не с первых минут.

- Причина не в травмах? Они все здоровы, просто ротация?

- Да, совершенно верно, причина в ротации.

- ЦСКА очень уверенно играет дома. Но пока не было побед на выезде у команды. В этом есть какая-то закономерность? Искали ли вы причины? Или так просто складываются обстоятельства, и вы на это не обращали внимание при подготовке?

- Внимание обращаем на всё, мелочей нет. Понимаем прекрасно, наверное, это в области психологии, поэтому сегодня есть хорошая возможность эту традицию… Был кубковый матч, и мы забыли про него, была одержана победа, поэтому немножко опоздали.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Иван Обляков Максим Мухин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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Идет 55 минута Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
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