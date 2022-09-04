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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голевая голова Дивеева принесла ЦСКА трудную победу над «Крыльями Советов»

 
04 Сентября 2022 • 16:58 Комментировать
Крылья Советов
0:1
ЦСКА Москва
окончен

После победы над «Торпедо» в Кубке ЦСКА отправился в рамках чемпионата в Самару.

Протокол игры  
Крылья Советов0:1ЦСКА Москва
  79'Дивеев Игорь (0:1)
Ломаев ИванСолдатенков АлександрЕвгеньев Роман  48' 84' (Хубулов Владимир ( 84') Барач МатеоБейл ГленнГоршков Юрий 70' (Витюгов Максим ( 70') Якуба Денис 70' (Пиняев Сергей ( 70') Коваленко АлександрЕжов Роман 90' (Шитов Владислав ( 90') Соколов Артём 70' (Зотов Георгий ( 70'  75') Глушенков Максим  51'
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛиповой ДанилОвсянников БогданЦыпченко Дмитрий
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллДивеев ИгорьЗайнутдинов БактиёрMoises VIIЗделар Саша  23'Мендес Виктор 70' (Обляков Иван ( 70') Медина ХесусКарраскаль Хорхе  51' 54' (Ермаков Никита ( 54') Чалов Фёдор 70' (Гайч Адольфо ( 70') Каптилович Дмитрий
Запасные: Фукс БруноМухин МаксимБоков ДанилаЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейВиллиан IIКучаев КонстантинТороп Владислав
04 сентября. Стадион "Solidarnost Arena".

Видео

Чалов пробил в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Чалов пробил в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Игоря Дивеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Игоря Дивеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Сыграв в прошлом туре вничью с «Ростовом», «армейцы» поставили под вопрос свою способность не отставать от лидирующего «Зенита» слишком сильно. Они оказались позади питерцев на три очка – это вроде не так уж много, но ещё пара осечек, и отставание может стать внушительным. В рамках РПЛ «красно-синим» предстоял второй выезд кряду – в гости к «Крыльям Советов». Те не подарок для своих соперников, хотя переживают сейчас стадию перестройки. В предыдущем туре самарцы выиграли впервые за шесть матчей, переборов в гостях «Ахмат». Что касается кубковых баталий во вторник-среду, то «Крылья» уступили «Спартаку», а ЦСКА выиграл у «Торпедо».

Первое серьёзное событие в отчётном матче произошло ближе к двадцатой минуте. Дальний удар исполнил Медина, случился рикошет, и Чалов подъёмным ударом подкинул мяч в перекладину. Почти сразу же после этого Медина сам попал в стойку ворот. Откликнувшись на подкорректированный длинный вынос Акинфеева, Медина выскочил один на один с Ломаевым и угодил в левую штангу. Но там всё равно было зафиксированное «вне игры».

На 38-й минуте гости создали опасный момент усилиями Мойзеса. Он ушёл на левом фланге от Бейла и низко навесил, а Карраскаль с лёта пробил выше створа. Во втором тайме москвичи много владели мячом, однако это не так часто выливалось в острые ситуации у ворот Ломаева. Хотя, например, могли визитёры забить на первой же минуте после перерыва, когда вратарь хозяев справился с плотным ударом Карраскаля. Гости рисковали застрять в оборонительных порядках самарцев и потерять очки второй раз подряд. Чалов с Мединой старались, били по воротам, но безрезультатно.

В итоге «армейцы» всё-таки дожали своего соперника. На 79-й минуте Медина подал угловой справа, и Дивеев головой переправил мяч в сетку (0:1). Не секрет, что Дивеев умеет и любит забивать таким образом, но не удержали его защитники самарцев. Далее мяч перешёл под контроль хозяев, но игра сохранила низкий темп, и взломать оборону гостей в таких вязких условиях у волжан не получилось. Была попытка Глушенкова с острого угла, она оказалась заблокированной.ЦСКА набрал 17 очков и догнал по очкам «Зенит» и «Краснодар». При этом питерский клуб ещё сыграет вечером в воскресенье против «Спартака».  

Кирилл Иванцов

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ЦСКА Москва Крылья Советов Чемпионат России РПЛ
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
Идет 36 минута Локомотив Москва 0:1 Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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