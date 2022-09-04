Масалитин: «Игра ЦСКА оставила двоякое впечатление»

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА одержал трудовую победу в Самаре, выиграв с минимальным счетом у местных «Крыльев Советов». Итоги встречи прокомментировал бывший голеадор московского клуба Валерий Масалитин. Он считает, что армейцы провели два очень разных тайма.

- Игра ЦСКА оставила двоякое впечатление. В первом тайме ничего не получалось в плане созидания и обострения. Во втором тайме игра пошла уже повеселее. Если в первом тайме смотрелись целостно и опасно выходили в атаку, то во втором — отдали инициативу, чем ЦСКА и воспользовался, - цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Свой следующий матч в рамках девятого тура чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА проведет 10 сентября дома против «Краснодара».