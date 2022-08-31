Юран рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался относительно шансов столичного «Спартака» в матче с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Любая команда может победить «Зенит». Они непобедимые, что ли? Если будет настрой, запредельное желание, то проблем быть не должно», - поведал тренер в разговоре с корреспондентом ТАСС.

«Красно-белые» примут подопечных Сергея Семака на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам семи туров «Зенит» лидирует в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» идет на втором месте.