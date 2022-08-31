Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»

 
31 Августа 2022 • 09:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.70 X 3.90 2 1.90
04.09 20:00

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался относительно шансов столичного «Спартака» в матче с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Любая команда может победить «Зенит». Они непобедимые, что ли? Если будет настрой, запредельное желание, то проблем быть не должно», - поведал тренер в разговоре с корреспондентом ТАСС.

«Красно-белые» примут подопечных Сергея Семака на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам семи туров «Зенит» лидирует в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» идет на втором месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
10:22 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Федун — папа для «Спартака»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказался о шансах «Спартака» на чемпионский титул
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об интересе «Краснодара» к габонскому форварду
10:04 · Россия. Премьер-лига
Бальде назвал свою цель в «Спартаке»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Единственной командой РПЛ, заинтересованной в Хорхе, был ЦСКА»
09:47 · Россия. Премьер-лига
В «Салернитане» подтвердили интерес к Николсону
09:45 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бакаев мог перейти в турецкий гранд
09:19 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Зенит» - не «Реал», «Спартак» способен победить»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Роша — о переходе в ЦСКА: «Мне выпал огромный шанс в карьере»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Капелло: «Захарян может повторить успех Аршавина»
08:54 · Кубок России
Юран оценил победу «Спартака» в Кубке России
08:49 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался о матче «Спартак» - «Зенит»
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Николсон дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»
Все новости
Рекомендуем