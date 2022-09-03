​Мостовой поделился ожиданиями от битвы «Спартак» - «Зенит»

В воскресенье вечером в Премьер-лиге России пройдёт битва двух столиц – «Спартак» против «Зенита». Ожиданиями от этого противостояния поделился экс-игрок «красно-белых» Александр Мостовой.

«Я жду, что «Спартак» на кураже и подъёмчике сможет создать проблемы «Зениту». Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счёт болельщиков, домашнего настроя», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

Мостовой отметил, что если воскресный матч на «Открытие Арене» завершится вничью, то никто не расстроится.

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» начнут очный матч 4 сентября в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.