Клаудиньо – в запасе «Зенита» на матч со «Спартаком»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на битве двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак доверил место в стартовом составе следующим исполнителям:

Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

Клаудиньо восстановился после травмы, но начинает игру в запасе.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Арене» начнётся в момент, когда стрелки часов в столице будут показывать 20:00. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции. Не пропустите!

После семи туров «Зенит» располагался на вершине таблицы Российской Премьер-лиги (17 очков), а «Спартак» шёл следом (16).