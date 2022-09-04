Орлов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился известный комментатор Геннадий Орлов. Он считает, что «Зенит» будет играть на ничью.

- Ничья стратегически для "Зенита" выгоднее, они остаются на первом месте. В чем сила «Спартака»? Зобнин тот же, Джикия тот же, Промес в хорошей форме. И он для «Зенита» может стать большой проблемой. Все сойдется на том, кто выиграет центр поля, - цитирует Орлова телеканал Матч ТВ.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.