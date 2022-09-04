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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом»

 
04 Сентября 2022 • 16:59 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
Через 1 ч. 47 мин.

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился известный комментатор Геннадий Орлов. Он считает, что «Зенит» будет играть на ничью.

- Ничья стратегически для "Зенита" выгоднее, они остаются на первом месте. В чем сила «Спартака»? Зобнин тот же, Джикия тот же, Промес в хорошей форме. И он для «Зенита» может стать большой проблемой. Все сойдется на том, кто выиграет центр поля, - цитирует Орлова телеканал Матч ТВ.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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8891SM
04 Сентября 2022 в 17:05
Орлов съест шляпу Боярского и застрелится.
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
Идет 36 минута Локомотив Москва 0:1 Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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