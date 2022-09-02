Данни: «Прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак»

Известный в прошлом португальский полузащитник Мигель Данни, поигравший за петербургский «Зенит», прибыл в Россию для проведения матча с легендами столичного «Спартака».

«Привет, друзья! Я прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак». Увидимся на стадионе. Вперёд, «Зенит», - обратился португалец к болельщикам петербургского клуба.

Поединок между ветеранами «Спартака» и «Зенита» пройдет сегодня, 2 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена».

Основные команды померяются силами в воскресенье. Начало противостояния запланировано на 20:00 по московскому времени.