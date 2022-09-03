Зобнин: «При Абаскале коллектив стал дружнее»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

По словам футболиста, испанскому наставнику удалось объединить игроков, сделав команду дружнее.

«Впереди ещё много работы и испытаний. Тренер сумел всех объединить. Мы вместе идём к общей цели», — цитирует Зобнина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня нынешнего года. После семи туров текущего розыгрыша РПЛ москвичи занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 4 сентября, против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.