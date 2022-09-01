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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев: «Спартак» радует игрой, они поборются с «Зенитом»

 
01 Сентября 2022 • 08:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Экс-футболист столичного «Спартака» Аяз Гулиев, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался о старте «красно-белых» в Российской премьер-лиге, а также о предстоящем поединке «народной команды» против петербургского «Зенита».

«Спартак» радует игрой. Они поборются с «Зенитом». Меня не удивляет «Спартак», у них очень хороший подбор игроков, видимо, они нащупали свое», - передают слова полузащитника «РИА Новости».

Матч «Спартака» против «Зенита» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начало – 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Аяз Гулиев
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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