Гулиев: «Спартак» радует игрой, они поборются с «Зенитом»

Экс-футболист столичного «Спартака» Аяз Гулиев, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался о старте «красно-белых» в Российской премьер-лиге, а также о предстоящем поединке «народной команды» против петербургского «Зенита».

«Спартак» радует игрой. Они поборются с «Зенитом». Меня не удивляет «Спартак», у них очень хороший подбор игроков, видимо, они нащупали свое», - передают слова полузащитника «РИА Новости».

Матч «Спартака» против «Зенита» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начало – 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на первой строчке.