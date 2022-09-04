Симонян пожелал «Спартаку» удачи

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Накануне матча удачи своему бывшему клубу пожелал экс-нападающий красно-белых - Никита Симонян.

- Никогда не даю прогнозов на матчи. Верю в наших ребят, желаю им удачи сегодня. Вперед «Спартак»! Победа будет только за нами, верим в этом искренне! - цитирует Симоняна «Спорт-экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.