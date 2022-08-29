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«Спартак» объявил о том, что Кофрие стал игроком «Клермона» официально

 
29 Августа 2022 • 20:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Слухи последних часов подтвердились - «Спартак» расстается с защитником Максимилиано Кофрие, он будет выступать в составе французского «Клермона». Речь идет об арендном соглашении, 23-летний бельгиец будет защищать цвета французского клуба до лета 2023 года. Об этом общественность проинформировал официальный сайт московского клуба. Кофрие дебютировал в составе московского «Спартака» ровно год тому назад, в сентябре 2021 года. Его услуги помогли «Спартаку» хорошо выступить в групповом раунде Лиги Европы, где московский клуб занял первое место, а также выиграть Кубок России, который команда не брала с далекого 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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