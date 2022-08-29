Слухи последних часов подтвердились - «Спартак» расстается с защитником Максимилиано Кофрие, он будет выступать в составе французского «Клермона». Речь идет об арендном соглашении, 23-летний бельгиец будет защищать цвета французского клуба до лета 2023 года. Об этом общественность проинформировал официальный сайт московского клуба. Кофрие дебютировал в составе московского «Спартака» ровно год тому назад, в сентябре 2021 года. Его услуги помогли «Спартаку» хорошо выступить в групповом раунде Лиги Европы, где московский клуб занял первое место, а также выиграть Кубок России, который команда не брала с далекого 2003 года.