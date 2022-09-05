Быстров — о Мостовом: ««Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал гол полузащитника петербуржцев Андрея Мостового в матче 8-го тура РПЛ против «красно-белых» (2:1).

«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил, поэтому мы отдали ему лучшего игрока», — заявил Быстров в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 10 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

После восьми туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 20 набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 11 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.