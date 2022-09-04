«Все билеты проданы» - стало известно, сколько будет болельщиков на матче «Спартака» с «Зенитом»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Аудитория матча составит 15 тысяч зрителей, проданы все билеты на матч.

- Когда решатся проблемы со стадионом? Надеемся, что как можно скорее. Это не связано со сменой владельца. Сегодня ожидаем 15 тысяч, все билеты проданы, - заявил «Спорт-Экспресс» руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.