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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»

 
05 Сентября 2022 • 13:27 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Так бывает. Не получилось забить вот и всё», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Умяров начал этот матч на скамейке запасных, но вышел на поле в начале второго тайма. За отведённые футболисту игровые минуты, полузащитник результативными действиями не отметился.

После этого поражения «красно-белые» опустились на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Наиль Умяров
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