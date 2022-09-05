Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Так бывает. Не получилось забить вот и всё», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Умяров начал этот матч на скамейке запасных, но вышел на поле в начале второго тайма. За отведённые футболисту игровые минуты, полузащитник результативными действиями не отметился.

После этого поражения «красно-белые» опустились на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.