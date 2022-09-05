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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин предлагает наказать «Зенит»

 
05 Сентября 2022 • 14:21 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Журналист Василий Уткин поделился своими впечатлениями от центрального матча восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я очень хорошо понимаю, принимаю и отдаю должное тому, что «Зенит» в игре со «Спартаком» показал тотальное преимущество. Я вот только не понимаю – если такое преимущество по ударам складывается, ребята, вас не пора оштрафовать за то, что вы так мало забиваете?» - вопрошает Уткин на своём канале в YouTube.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1. Команда Сергея Семака имела серьёзное игровое преимущество, но её перевес оказался всего лишь минимальным.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после восьми сыгранных туров. «Спартак» на текущий момент опустился на пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Сентября 2022 в 14:30
ай утя сказав как в ..ужу ..ернув.. ути-ути-ути.. )))
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