Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал уход из команды полузащитника Остона Урунова.

«Урунов? Я его и не помню… В деле-то не видел ни разу. Наверное, подчищают места, куда были футболисты неоправданно приглашены. Очень трудно оценивать этого футболиста, если он за несколько лет раз где-то появился на поле за основную команду», — сказал Гладилин.

Ранее «Спартак» на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с 21-летним игроком сборной Узбекистана. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. За это время он сыграл за «красно-белых» всего лишь девять матчей во всех турнирах и забил один мяч. Сейчас футболист является свободным агентом.